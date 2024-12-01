Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz Esnafla Buluştu

Yerel

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, semt pazarında hizmet veren esnafla bir araya geldi.

Gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde pazarcı esnafıyla bir araya gelen Başkan Dilsiz, pazarcıların öneri ve şikayetlerini dinleyerek sohbet etti. Pazarcı esnafı, özellikle pazar yerlerinin düzenlenmesi ve altyapı hizmetleri gibi konularda destek talebinde bulundu.

Pazarcı esnafının sorunlarının çözümünün öncelikleri olduğunu dile getiren Belediye Başkan Aykut Dilsiz, "Onların sıkıntılarına çözüm üretmek, şehirdeki ticaretin daha sağlıklı işlemesi için önemlidir. Belediye olarak, Bayırköy'ün esnafına her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Pazar kültürü kentte gelişerek devam edecektir" dedi.

Pazar esnafı ise Başkan Dilsiz'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür ziyaretlerin yaşanan eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında daha hızlı şekilde hareket edilmesini sağladığını ifade etti.

Pazarda alışveriş yapan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, kendileriyle kısa kısa sohbetlerde bulunarak bazı vatandaşların da talebini dinledi. - BİLECİK