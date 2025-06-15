Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bayırköy Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencilerinin düzenlediği mezuniyet törenine katılarak öğrencilerin ve ailelerin sevincine ortak oldu.
Mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden Başkan Dilsiz, gençlerin gözlerindeki umut ve yüzlerindeki heyecanın, geleceğe dair umutlarını tazelediğini ifade etti. Başkan Dilsiz, "Bugün Bayırköy Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldık. Gözlerindeki umut, yüzlerindeki heyecan geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Tüm gençlerimize hayat yolculuklarında sağlık, mutluluk ve başarı dolu yıllar diliyoruz. Her biri Bayırköy'ün gururu" dedi.
Öğrenciler ve veliler, Başkan Dilsiz'e törene katılarak verdikleri destek için teşekkür etti. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika
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