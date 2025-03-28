Bayırköy Belediyesi Bayram Öncesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışmaları Yapıyor

Bilecik'in Bayırköy Belediyesi, yaklaşan bayram öncesi mezarlık alanlarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bayırköy Belediye ekipleri, mezarlık alanlarındaki temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor. Başkan Dilsiz, "Vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu çalışmalarımız bayram boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında mezarlık içerisindeki yabani otların temizlendiği, yolların düzenlendiği ve gerekli yerlerde bakım-onarım işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Bayırköy halkı ise belediyenin bayrama yönelik bu duyarlı çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK