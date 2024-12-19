Bayırköy Belediyesi\'nden Ücretsiz Trabzon Hurması Fidanı Dağıtımı

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BİLECİK (İHA) – Bilecik'e bağlı Bayırköy Belde Belediyesi'nde vatandaşlara 'Trabzon Hurması" fidanı ücretsiz dağıtılacak.

Bayırköy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Vatandaşlara 20 Aralık Cuma günü Cuma namazı çıkışında belde meydanında vatandaşlara ücretsiz 'Trabzon Hurması' fidanı dağıtılacaklarını duyuruldu, Duyuruda ayrıca "Yazılıp da fidanlarını almayan vatandaşlarımız, fidanlarını Osmaneli fidanlığından alabilirler" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK