Bayırköy'de Belediye Otobüslerinde Kartlı Sistem Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Bayırköy'de Belediye Otobüslerinde Kartlı Sistem Dönemi Başlıyor

Bayırköy\'de Belediye Otobüslerinde Kartlı Sistem Dönemi Başlıyor

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, 3 Mart 2025'ten itibaren belediye otobüslerinde 'Baykart' sistemine geçileceğini açıkladı. Otobüslerde üç farklı renk kart kullanılacak ve ücretler belirlendi.

19.02.2025 10:53  Güncelleme: 10:54
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Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye otobüslerinde kartlı sisteme geçileceğini söyledi.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, 3 Mart 2025'ten itibaren belediye otobüslerinde 'Baykart' ile ödeme yapılacağı söyledi. Dilsiz, "Beldemizde otobüslerimiz 'Baykart' ile üç farklı renkte hizmete girecek. Yeşil renkli olanı tam ücretli ve genel kullanım için geçerli olacak. Sefer ücreti ise 30 TL olacak. Öğrenciler için olan mavi kart, 65 yaş üstü vatandaşlar için olan sarı kart verilecek ve buda ücretsiz olarak kullanılacak. Baykart başvurusu yapabilmek için ikamet adresinin Bayırköy Beldesi sınırlarında olması gerektiği ve ilgili vatandaşların yerleşim yeri beyanı ile tahsilat servisine başvurarak indirimli kartlarını temin edebileceği bildirildi. Ayrıca Baykart'ı olmayan veya indirim kartı bulunmayan yolculardan 50 TL ulaşım ücreti tahsil edilecek" dedi.

Ayrıca Dilsiz, vatandaşların Bayırköy Belediyesi'ne gelerek Baykart almaları rica edilirken kart ücretinin bir defaya mahsus olarak 50 TL olduğu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayırköy'de Belediye Otobüslerinde Kartlı Sistem Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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