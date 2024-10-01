Bayırköy\'de TOKİ Konutları için Anahtar Teslim Tarihleri Açıklandı

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Bayırköy beldesinde TOKİ tarafından yapılan 99 adet konut için anahtar teslimleri gerçekleştiriliyor.

Anahtar teslimler; 2+1 konutlar için 1-2-3 Ekim 2024 tarihlerinde,3+1 konutlar için 04-07 Ekim 2024 tarihlerinde, saat 10.00 da belde TOKİ şantiye bölgesinde yapılacak. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz konu hakkında yaptığı açıkalmada, "Başvuru sahipleri bizzat katılacak olup, zamanında gelemeyen vatandaşlarımız için 08-18 Ekim 2024 tarihlerinde anahtar teslimi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın teslim sürecinde aşağıdaki belgelerle birlikte TOKİ şantiyesinde hazır bulunmaları önemle rica olunur. Ayrıca istenecek belgeler kişiye ait kimlik fotokopisi (3 adet), sözleşme 3 adet, KDV'yi peşin yatıranlar için KDV dekontu 3 adet ve KDV'yi peşin yatırmayanlar için bankadan taahhütname 3 adet" dedi. - BİLECİK