Bayırköy Sanayi Bölgesi\'nde Altyapı Güçlendirme Çalışmaları Başladı

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Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Bayırköy Sanayi Bölgesi'nde altyapıyı güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını açıkladı.

Başkan Dilsiz, eski su hatlarının yenilenmesi ve kesintisiz, sağlıklı su temini için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Dilsiz, "Sanayi bölgemizdeki altyapı çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Eski su hatlarını yenileyerek, kesintisiz ve sağlıklı su temini sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız, sanayi bölgemizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak ve bölge halkının yaşam kalitesini artıracak. Bayırköy Sanayi Bölgesi'nde yürütülen altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında, eski su hatları tamamen yenileniyor. Bu sayede, su kesintileri ve sağlık sorunlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Belediye ekipleri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölge halkı ve sanayi işletmeleri, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklar. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Bayırköy Sanayi Bölgesi'nin modern ve güvenilir bir altyapıya kavuşacak" dedi. - BİLECİK