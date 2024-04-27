Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Madımak Katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Başkan Önal, 'Hasret Gültekin'i ve kaybettiğimiz tüm aydınlarımızı, sanatçılarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeyin çok güzel olacağı, aydınlık bir Türkiye için çalışacağız' dedi.

27.04.2024 13:29  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Madımak Katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Başkan Önal, "Hasret Gültekin'i ve kaybettiğimiz tüm aydınlarımızı, sanatçılarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeyin çok güzel olacağı, aydınlık bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nca Tepekule Kongre Merkezi'nde sahnelenen Hasret Gültekin Türkü Müzikali'ni, Yeter Gültekin ve vatandaşlarla birlikte seyretti.

Müzikal öncesi konuşan Başkan İrfan Önal, "2 Temmuz 1993'te, Madımak Oteli'nde 33 aydınımızın gericiler tarafından yakılarak katledilmesinin üzerinden 30 yıldan fazla bir zaman geçti. İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Sivas'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bugün türküleriyle, sözleriyle değerli sanatçımız Hasret Gültekin'i ve yitirdiğimiz canları andık.  Hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Bu kapsamda hazırlanan müzikalin sunumunda yönetmenimiz Sayın Şirin Aktemur'a, değerli sanatçımız Deniz Türkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin çok güzel olacağı, aydınlık bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Hasret Gültekin, İrfan Önal, Türkiye, Sanat, Kültür, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
12:56 İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın’ın hareketi damga vurdu İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın'ın hareketi damga vurdu
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
14:02 Resmen fırtına estirdi 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım’a yoğun ilgi Resmen fırtına estirdi! 6 yıl sonra tesislere gelen Aziz Yıldırım'a yoğun ilgi
13:54 Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci’nin Ölümüne Gönderme Yapıldı Kızılcık Şerbeti Dizisinde Oğuz Murat Aci'nin Ölümüne Gönderme Yapıldı
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 14:46:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement