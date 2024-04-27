Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı

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(İZMİR) - Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Madımak Katliamında yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin anısına düzenlenen müzikale katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan Başkan Önal, "Hasret Gültekin'i ve kaybettiğimiz tüm aydınlarımızı, sanatçılarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız! Her şeyin çok güzel olacağı, aydınlık bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nca Tepekule Kongre Merkezi'nde sahnelenen Hasret Gültekin Türkü Müzikali'ni, Yeter Gültekin ve vatandaşlarla birlikte seyretti.

Müzikal öncesi konuşan Başkan İrfan Önal, "2 Temmuz 1993'te, Madımak Oteli'nde 33 aydınımızın gericiler tarafından yakılarak katledilmesinin üzerinden 30 yıldan fazla bir zaman geçti. İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Sivas'ı unutmadık, unutturmayacağız. Bugün türküleriyle, sözleriyle değerli sanatçımız Hasret Gültekin'i ve yitirdiğimiz canları andık. Hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Bu kapsamda hazırlanan müzikalin sunumunda yönetmenimiz Sayın Şirin Aktemur'a, değerli sanatçımız Deniz Türkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin çok güzel olacağı, aydınlık bir Türkiye için çalışacağız" dedi.