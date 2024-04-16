Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işten çıkarmaları savundu

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçimi kaybetme pahasına bir kişiye bile işe alacağına dair söz vermediğini belirterek, "Adaylığımın PM'de onaylanmasının ardından belediyeye işe alım süreçlerinin devam ettiğini tespit ettik. Mali disiplini sağlamak için aldığımız tasarruf tedbirleriyle kadroya alınan işçilerin iş akitlerine son verdik. Bize düşen görev, halkın parasını halka hizmet olarak en iyi şekilde geri götürmektir" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Bayraklı'nın parasını Bayraklılı vatandaşlar için kullanacağına dair söz verdiğini hatırlatarak, işten çıkarılan çalışanlarla ilgili değerlemdirme yaptı. Önal, "29 Ocak'tan itibaren adaylığımın partimizin üst yönetim organı PM'de onaylanmasının ardından belediyeye işe alım süreçlerinin devam ettiğini tespit ettik. 4 Nisan günü mazbatayı alarak göreve başladığımız bu süreçte de gördük ki belediyeye yeni personel alımı yapılmış. Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlarda, belediyelerin gelir-gider dengesinin de bozulduğu bir ortamda çalışan maaşlarının dahi zamanında ve tam olarak ödenmesi mümkün gözükmüyordu. Tablo bu haldeyken mevcut işçi sayısına ilave olarak yeni personellerin işe alınması tüm bütçeyi maaş ödemesine ayırma gerekliliği doğuracaktı. ya maaşları ödeyemeyen bir belediyeyi tercih edecektik ya da emekçisinin parasını zamanında ve tam ödeyen bir belediyeyi tercih edecektik. Gelinen noktada iş akdi sona eren öğretmenlerin bir kısmı saat ücretli olarak yıllık ihale kapsamında işe alınarak görevlerine devam ediyorlardı. Bu kapsamda görev yapan öğretmenlerin son haftalarda kadroya geçirildiğini tespit ettik. Mali disiplini sağlamak için aldığımız tasarruf tedbirleriyle de kadroya alınan işçilerin iş akitlerine son verdik." dedi.

Sendika ile bugün yapılan görüşmede saat ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin aynı sistemle göreve devam etmelerini teklif ettiklerini aktaran Başkan Önal, "Hatta mali disiplin sağlandıktan sonra acil ihtiyaçlı arkadaşların kadroya alımının yapılacağını da belirttik. Buna rağmen sendika temsilcileri teklifimizi kabul etmedi. Bizim önceliğimiz uygulayacağımız tasarruf tedbirleriyle mali disiplini sağlamak ve hem Bayraklı Belediyesi personelinin maaşını zamanında ve eksiksiz ödemek, hem de Bayraklı'ya yakışan en güzel projeleri hızla hayata geçirmek olacaktır. Bizim tercihimiz her zaman bir kuruşun dahi hesabını vereceğimiz, şeffaf bir belediyecilikten yana olacak. Seçim çalışmaları esnasında da sıkça dile getirdiğim gibi 'Ben tutamayacağım hiçbir sözü vermedim, vermeyeceğim!" diye konuştu. - İZMİR