Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işten çıkarmaları savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işten çıkarmaları savundu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işten çıkarmaları savundu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçimi kaybetme pahasına bir kişiye bile işe alacağına dair söz vermediğini belirterek, işten çıkarılan çalışanlarla ilgili değerlendirme yaptı.

16.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçimi kaybetme pahasına bir kişiye bile işe alacağına dair söz vermediğini belirterek, "Adaylığımın PM'de onaylanmasının ardından belediyeye işe alım süreçlerinin devam ettiğini tespit ettik. Mali disiplini sağlamak için aldığımız tasarruf tedbirleriyle kadroya alınan işçilerin iş akitlerine son verdik. Bize düşen görev, halkın parasını halka hizmet olarak en iyi şekilde geri götürmektir" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Bayraklı'nın parasını Bayraklılı vatandaşlar için kullanacağına dair söz verdiğini hatırlatarak, işten çıkarılan çalışanlarla ilgili değerlemdirme yaptı. Önal, "29 Ocak'tan itibaren adaylığımın partimizin üst yönetim organı PM'de onaylanmasının ardından belediyeye işe alım süreçlerinin devam ettiğini tespit ettik. 4 Nisan günü mazbatayı alarak göreve başladığımız bu süreçte de gördük ki belediyeye yeni personel alımı yapılmış. Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlarda, belediyelerin gelir-gider dengesinin de bozulduğu bir ortamda çalışan maaşlarının dahi zamanında ve tam olarak ödenmesi mümkün gözükmüyordu. Tablo bu haldeyken mevcut işçi sayısına ilave olarak yeni personellerin işe alınması tüm bütçeyi maaş ödemesine ayırma gerekliliği doğuracaktı. ya maaşları ödeyemeyen bir belediyeyi tercih edecektik ya da emekçisinin parasını zamanında ve tam ödeyen bir belediyeyi tercih edecektik. Gelinen noktada iş akdi sona eren öğretmenlerin bir kısmı saat ücretli olarak yıllık ihale kapsamında işe alınarak görevlerine devam ediyorlardı. Bu kapsamda görev yapan öğretmenlerin son haftalarda kadroya geçirildiğini tespit ettik. Mali disiplini sağlamak için aldığımız tasarruf tedbirleriyle de kadroya alınan işçilerin iş akitlerine son verdik." dedi.

Sendika ile bugün yapılan görüşmede saat ücretli olarak görev yapan öğretmenlerin aynı sistemle göreve devam etmelerini teklif ettiklerini aktaran Başkan Önal, "Hatta mali disiplin sağlandıktan sonra acil ihtiyaçlı arkadaşların kadroya alımının yapılacağını da belirttik. Buna rağmen sendika temsilcileri teklifimizi kabul etmedi. Bizim önceliğimiz uygulayacağımız tasarruf tedbirleriyle mali disiplini sağlamak ve hem Bayraklı Belediyesi personelinin maaşını zamanında ve eksiksiz ödemek, hem de Bayraklı'ya yakışan en güzel projeleri hızla hayata geçirmek olacaktır. Bizim tercihimiz her zaman bir kuruşun dahi hesabını vereceğimiz, şeffaf bir belediyecilikten yana olacak. Seçim çalışmaları esnasında da sıkça dile getirdiğim gibi 'Ben tutamayacağım hiçbir sözü vermedim, vermeyeceğim!" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

İrfan Önal, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işten çıkarmaları savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:55:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, işten çıkarmaları savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement