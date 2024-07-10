Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle ziyaretlerine devam ederek, mahallelerin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini yerinde tespit ediyor ve çözüm önerileri sunuyor.

10.07.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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Bayraklı'yı daha yaşanılabilir ve modern bir ilçe haline dönüştürmek için projelerini tek tek hayata geçiren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda aşırı sıcaklara rağmen muhtarlar ve ekibiyle birlikte Bayraklı'yı sokak sokak gezen Başkan Önal, mahallelerin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini yerinde tespit ederek, çözüm önerileri sunuyor.

Bayraklı'nın her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla ilçeyi sokak sokak gezerek, muhtar ve vatandaşların önerilerini dinleyip, sorunları ekibiyle yerinde tespit eden Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Adalet Mahallesi'nin ardından son olarak Soğukkuyu ve Postacılar Mahallelerini gezdi. Soğukkuyu Muhtarı Coşkun Bülbül ve Postacılar Muhtarı Abidin Topçu ile birlikte mahallelerin ihtiyacı olan çalışmaları ilgili belediye başkan yardımcıları ve bürokratlarla yerinde inceleyen Başkan Önal, imkanlar dahilinde aciliyet durumuna göre eksikliklerin giderileceğini belirtti. Vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Önal, belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler verdi, talep ve önerileri dinledi. Soğukkuyu ve Postacılar'da çevre ve sokak düzenlemeleri, park, yol-kaldırım çalışmaları, temizlik ve ilaçlama gibi ihtiyaç olan her konuda yapılması gerekenlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Önal, Postacılar Mahallesi'nde kendisini kahvaltıya davet eden ilçe sakinlerini de kırmadı. Davet üzerine vatandaşların yanlarına giden Önal, bir süre sohbet edip belediye çalışmalarını anlattı, talep ve önerileri aldı. Başkan Önal'ı sofralarında ağırlamanın memnuniyetini yaşayarak desteklerini ifade eden ilçe sakinleri, Önal'a teşekkür ederek o anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Başkan İrfan Önal, "Mahallelerimizi ziyaret etmek ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Seçim döneminde hep sokakta olacağımızı, halkın içinde bulunacağımızı, sorunları yerinde tespit ederek, çözümler getireceğimizi söylemiştik. Halkımızın istek ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımız, başkan yardımcılarımız ve ekiplerimizle tüm mahallelerimizi adım adım gezerek sorunları yerinde inceliyoruz. Mahallelerimizde oluşan sıkıntıları imkanlarımız dahilinde en kısa sürede çözerek Bayraklı'yı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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