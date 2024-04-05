Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Personeliyle Bayramlaştı

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Görevine başlayan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen törende personeliyle bayramlaştı. Davul-zurna eşliğinde, sloganlar ve alkışlarla karşılanan Başkan Önal, "Ben sizin üstünüz değil, çalışma arkadaşınızım. Emek veren, çalışan her arkadaşımın sonuna kadar yanında olacağım. Bayraklı için en iyisini hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra görevine resmen başlayan İrfan Önal, Ramazan Bayramı öncesi personeliyle buluşarak bayramlaştı. Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen törende Başkan İrfan Önal, personellerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Seçim nedeniyle tebrikleri de kabul eden Başkan İrfan Önal, "Hizmet için yola çıktık. Tüm belediye çalışanlarımızın bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı onur duyuyoruz. Sorunlarımızı biliyoruz ve çözümleri için de el birliğiyle çok çalışacağız. Seçim süreci boyunca; tutamayacağım hiçbir sözü vermedim, popülizm yapmadım, her zaman tüm emekçi arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu savunmakla ilgili üzerime ne düşüyorsa yapmakla ilgili mücadele edeceğimi söyledim. İmkanlarımızı Bayraklı'dan, çalışanlarımızdan yana kullanacağımızın sözünü verdim. Hep beraber bir yola çıkıyoruz ve bu yolda hepimiz çok çalışmak zorundayız. Komşumuz açken yatağa tok girmeyeceğiz. Cumhuriyet değerlerinden sapmayacağız. Oturmayacağız, çok çalışacağız. Ben sizin üstünüz değil, çalışma arkadaşınızım. Bana her zaman ulaşabileceğiniz bir birimimiz olacak ve Bayraklı için en iyisini hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi. - İZMİR