Bayraklı Belediyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri Düzenledi

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Bayraklı Belediyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği konserle seyircilere keyifli anlar yaşattı. THM, TSM koroları ile TOBAV Mandolin Orkestrası konseri izleyenlerden tam not aldı. Başkan Sandal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınlar, sevgi ve kararlılıklarıyla dünyayı aydınlatıyor" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Konseri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı. Katılımın yoğun olduğu konserde eğitmen ve ünlü şefleri eşliğinde sahneye çıkan kursiyerler, kulakların pasını sildi. Sahne performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşayan sanatseverler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde Şef Vildan Turan Akıncı yönetiminde Türk Halk Müziği korosu, Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde TOBAV Mandolin Orkestrası ve Şef Serap Nargaz yönetiminde Türk Sanat Müziği korosu birbirinden değerleri eserler seslendirildi.

KADINLAR DÜNYAYI AYDINLATIYOR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Atatürk'ün dediği gibi: Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Kadınlar, sevgi ve kararlılıklarıyla dünyayı aydınlatıyor. Emekleri ve ilham veren varlıkları için minnettarız" dedi.