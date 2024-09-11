Bayraklı Belediyesi Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarına Kayıtlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarına Kayıtlar Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarına Kayıtlar Devam Ediyor

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen hobi ve meslek edindirme kurslarının yeni dönem kayıtları 16 Eylül'e kadar devam ediyor. Kurslar 27 farklı branşta açılacak ve isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

11.09.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
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Bayraklı Belediyesinin düzenlediği hobi ve meslek edindirme kurslarının yeni dönem kayıtları devam ediyor. 27 branşta sunulacak kurslar için kayıtlar, 16 Eylül'e kadar devam edecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İstihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz kurslarımıza hobi veya meslek edinmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hobi ve meslek edindirme kurslarıyla yüzlerce kişiyi bir araya getirecek. 11 noktada yer alan semt merkezleri ile Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Amfi Tiyatrosu, İhsan Alyanak Kültür Merkezi, Hasan Tahsin Kültür Merkezi ve Nafiz Gürman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurslar, 27 farklı branşta açılacak ve kayıtlar 16 Eylül'e kadar sürecek. Dikiş-nakış, mefruşat, geleneksel el sanatları, ahşap boyama, epoksi, kuaförlük, okuma-yazma, çanta yapımı, protez tırnak, el-ayak bakımı, diksiyon, doğal kozmetik atölyesi, yetişkin İngilizce, Türk işaret dili, 0-72 ay çocuk gelişimi, yaşlı bakımı, sepet örücülüğü, jel mum üretimi, nikah şekeri üretimi, arıcılık, peynircilik, hasır örgü, aşçılık, pastacılık, barista, kösele deri (çanta, cüzdan, kemer) ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları verilecek. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kurslar, tüm ilçe sakinlerine ücretsiz olarak sunulacak. Detaylı bilgi almak isteyenler 0232 477 20 00 telefon numarasından, dahili 2702'yi arayarak bilgi alabilecek.

İstihdam ve ekonomiye destek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ülke olarak ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açacağımız kursların önemi büyük. Birçok vatandaşımız yeni hobiler edinirken birçoğu da yeni meslekler kazanarak ülkemize katma değer üretecek seviyeye geliyor, ev ekonomilerine de büyük katkı sağlama imkanı buluyorlar. Geleneksel el sanatlarından doğal kozmetik atölyelerine, aşçılıktan baristalığa kadar geniş bir yelpazede verilecek eğitimlerle isteyen vatandaşlarımız kişisel gelişimlerini sağlayabilir, isteyenler de meslek edinebilir. Hem eğlenmek hem de öğrenmek isteyen herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarına Kayıtlar Devam Ediyor - Son Dakika

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