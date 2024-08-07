Bayraklı Belediyesi \'Hoş Geldin Bebek\' Paketi Destekleri Başladı

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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın sosyal belediyecilik vizyonuyla yeni doğan bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 'Hoş geldin bebek' paketi destekleri başladı. Bu kapsamda, ailelere bebek kıyafetleri, bakım ürünleri ve bezden oluşan hediye paketleri ulaştırılıyor. Sağlık ekipleri ise bebeklerin ve annelerin durumlarını kontrol ederek, süreç ile ilgili bilgilendirme yapıyor.

Bayraklı Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere bebeklerinin ilk ayları için özel olarak hazırlanan hediye paketleri ulaştırılıyor. Bu paketlerde bebek kıyafetleri, bakım ürünleri ve bezler gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. Belediye ekipleri, sadece paketleri teslim etmekle kalmıyor, isteyen ailelere 0-3 yaş aralığında düzenli ebevyn danışmanlığı desteği de veriyor. Belediyenin doktor ve hemşireden oluşan tecrübeli sağlık ekipleri de yeni doğan bebeğin ve annesinin sağlık muayenelerini yapıyor, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenebilmeleri için anneye emzirme danışmanlığı veriyor, bebeğin sağlıklı gelişimi ve hastalıklardan korunması için ailenin dikkat etmesi gereken konularda bilgiler aktarılıyor. Aynı zamanda lohusalık dönemindeki annenin hassasiyeti gözetilerek bu süreci en sağlıklı ve verimli biçimde geçirebilmesi için psikososyal yönden destek sağlanıyor. Ziyaret sırasında ebeveynlerin bilgi sahibi olmak istedikleri tüm sorular da yanıtlanıyor. Proje kapsamında ailelerin evlerine konuk olan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın eşi Gökçe Pişkin Önal da, ziyaretlerde ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Yeni doğan bebeklerimiz ve aileleri bizim için çok değerli. Bu projeyle onlara imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Projeden faydalanmak isteyen aileler, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı semt merkezlerine başvurabiliyor veya 477 20 00 numaralı telefondan dahili 2706'yı arayarak bilgi alabiliyor. - İZMİR