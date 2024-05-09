Bayraklı Belediyesi Kitap Bağışı Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Kitap Bağışı Kampanyası Başlattı

Bayraklı Belediyesi Kitap Bağışı Kampanyası Başlattı

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki kütüphanelerde bulunan yayınların çeşitliliği ve içeriğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kitap bağışı kampanyası başlattı. 10 mahallede faaliyet gösteren kütüphanelerde daha fazla kitabın yer alması için vatandaşlara, 'Kullanılabilir durumdaki kitaplarınız ihtiyaç sahipleriyle buluşsun, kütüphanelerde yaşasın' çağrısında bulunuldu.

09.05.2024 12:06  Güncelleme: 12:11
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Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki kütüphanelerde bulunan yayınların çeşitliliği ve içeriğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kitap bağışı kampanyası başlattı. 10 mahallede faaliyet gösteren kütüphanelerde daha fazla kitabın yer alması için vatandaşlara, "Kullanılabilir durumdaki kitaplarınız ihtiyaç sahipleriyle buluşsun, kütüphanelerde yaşasın" çağrısında bulunuldu.

Bayraklı Belediyesinin, 10 mahallede faaliyet gösteren kütüphanelerine 7'den 70'e herkes ilgi gösteriyor. Ayda 8 binden fazla ziyaretçi sayısına ulaşılan kütüphanelerde ödünç kitap hizmeti verilirken, araştırmalarını ve ödevlerini yapmak isteyen öğrencilere internet ve bilgisayar kullanım imkanları da sağlanıyor. Vatandaşlar kütüphane ortamında kitaplarını okurken, çay ve kahve ikramından da ücretsiz yararlanıyor. Bu kapsamda kütüphanelerdeki içerikleri ve kaynakları artırmak için harekete geçen Bayraklı Belediyesi, evlerde kullanılabilir durumdaki kitapların ihtiyaç sahipleriyle buluşturulması için kitap bağışı kampanyası başlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından yürütülen bağış kampanyasına destek olmak isteyenler, kitaplarını kütüphane kafelere bırakabilecek. Kampanya ile ilgili 0232 477 20 00 - 2871 telefon numarasından bilgi alınabilecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da, "İlçemizde kütüphanelerimizin hizmetlerini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kütüphanelerimize gösterilen ilgi oldukça yüksek ve biz de imkanlarımız dahilinde ihtiyaçları karşılamak için üzerimize düşeni yapacağız. Kitap bağışı kampanyası ile de hem çeşitliliği hem de kitap sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı kitap bağışına destek olmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Kitap Bağışı Kampanyası Başlattı - Son Dakika

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