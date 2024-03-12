Bayraklı Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak İftar Yemeği Dağıtıyor

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İhtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 13 bin kişinin evlerine sıcak iftar yemeği ulaştırmaya başladı.

Ramazan ayı dolayısıyla sosyal yardımlara hız veren Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişilere sıcak iftar yemeği dağıtımını başlattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan iftarlıklar, iftar saati öncesinde düzenli olarak evlere dağıtılıyor. Belirli aralıklarla günde ortalama 650 kişiye ulaştırılan sıcak yemekler vatandaşların yüzünü güldürürken, ay boyunca 13 bin kişiye iftar paketi dağıtılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ayrıca, yüzlerce haneye de gıda kolisi yardımı yapıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ramazan ayının bereketini vatandaşlarımızla paylaşmak adına, iftar yemeklerini ve gıda kolilerini düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyor; soframızı, lokmamızı bölüşüyoruz. Biz Bayraklı'da büyük ve güçlü bir aileyiz. İyi günde de kötü günde de her zaman beraberiz. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden tüm yurttaşlarımıza destek olmaya özen gösteriyoruz" dedi. - İZMİR