Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Oluyor

Bayraklı Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek, barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmak için başlatılan çalışma kapsamında 40 noktaya daha pati evi yerleştiriliyor.

27.08.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Bayraklı Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek, barınma ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmak için başlatılan çalışma kapsamında 40 noktaya daha pati evi yerleştiriliyor.

Bayraklı Belediyesi, "Pati Evleri Projesi" ile sokak hayvanlarının yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda başlatılan uygulama kapsamında Veteriner İşleri, Fen ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri iş birliğiyle 40 adet kedi evi da, vatandaşın da talepleri alınarak belirlenen parklara yerleştiriliyor. Uygulama ilçe sakinlerini de memnun ediyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Can dostlarımızın daha iyi yaşam şartlarına sahip olmalarını sağlarken, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz. Can dostlarımızı yaşatmak için imkanlarımız dahilinde her zaman elimizden geleni yapacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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