Bayraklı Belediyesi Muharrem Ayında 4 Bin Kişilik Aşure Dağıttı - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediyesi Muharrem Ayında 4 Bin Kişilik Aşure Dağıttı

Bayraklı Belediyesi Muharrem Ayında 4 Bin Kişilik Aşure Dağıttı

Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayında dört farklı noktada 4 bin kişilik aşure dağıttı. Başkan İrfan Önal, aşure dağıtım noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, dualar eşliğinde karılan aşureyi ilçe sakinlerine ikram etti. Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nde de aşure ve Kerbela Şehitlerini anma töreni düzenlendi.

20.07.2024 18:11  Güncelleme: 18:15
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Bayraklı Belediyesi, birlik, bereket ve paylaşma ayı Muharrem ayında dört farklı noktada 4 bin kişilik aşure dağıttı. Başkan İrfan Önal, aşure dağıtım noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, dualar eşliğinde karılan aşureyi ilçe sakinlerine ikram etti. Önal, "Tutulan oruçlar, edilen dualar ve aşuremizin hak katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi, Muharrem ayının manevi değerlerini yaşatmak ve bu günün anlamını tüm ilçeye ulaştırmak için aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Sevgi Yolu, Haşim İşcan Caddesi, Değirmen Kafe ve Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nde toplam 4 bin kişilik aşure ikram edildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, dağıtım noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu, sohbet edip, dualar eşliğinde aşure kardı ve ilçe sakinlerine ikram etti. Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi'nde de aşure ve Kerbela Şehitlerini anma töreni düzenlendi. Başkan Önal'a meclis üyeleri de eşlik etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bayraklı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Muharrem Ayında 4 Bin Kişilik Aşure Dağıttı - Son Dakika

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