Bayraklı'nın kursları 3 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
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Bayraklı'nın kursları 3 bin kişiye ulaştı

21.03.2022 11:39
Bayraklı'nın kursları 3 bin kişiye ulaştı

Kültür-sanat ve hobi kurslarını bu yıl Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin 13 branşta açtığı kurslar yoğun ilgi gördü.

Kültür-sanat ve hobi kurslarını bu yıl Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin 13 branşta açtığı kurslar yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e toplumun her kesimine yönelik düzenlenen ücretsiz kurslara katılanların sayısı 3 bine ulaştı.

Bayraklı'da her yıl binlerce vatandaşı kültür-sanat kurslarında bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında topladığı kurslarla 3 bin kişiye ulaştı. 'Sanat için BASAMAK' sloganıyla yola çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi kursları vatandaşların da beğenisini topladı.

12 merkezde 13 branşta verilen kurslarla açıklama yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Yetişkinler için de hobi kursları düzenliyoruz. Bu yıl da kısa zamanda büyük ilgi gören kurslarımızla daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı, hizmet vermeyi planlıyoruz. Kurs sayılarımızı da bu kapsamda artırmayı hedefliyoruz. Kurslarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun ediyor. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, ilgilenen herkesi atölyelerimize bekliyoruz" dedi.

13 branşta kurs imkanı

BASAMAK çatısı altında açılan herkes için matematik, gitar, bağlama, satranç, piyano, drama, halk dansları, 7'den 70'e felsefe, görsel sanatlar, mandolin korosu, ritim, keman ve İngilizce atölyeleri hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor. - İZMİR

Bayraklı'nın kursları 3 bin kişiye ulaştı
Bayraklı'nın kursları 3 bin kişiye ulaştı
Bayraklı'nın kursları 3 bin kişiye ulaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklı'nın kursları 3 bin kişiye ulaştı - Son Dakika


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