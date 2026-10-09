Bayraklı soruşturmasında Serdar Sandal'ın da bulunduğu 27 kişiye tutuklama istendi - Son Dakika
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Bayraklı soruşturmasında Serdar Sandal'ın da bulunduğu 27 kişiye tutuklama istendi

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Bayraklı soruşturmasında Serdar Sandal\'ın da bulunduğu 27 kişiye tutuklama istendi
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İzmir'de Bayraklı Belediyesi soruşturmasında savcılık, adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 27'sini tutuklama, 14'ünü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheliler arasında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da bulunuyor.

(İZMİR) - Bayraklı Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 27'si hakkında tutuklama, 14'ü hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 27 şüpheliyi tutuklama, 14 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık tarafından tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin isimleri şöyle:

"M.Y., Ş.A., B.U., G.A., E.K., A.A., O.Ç.Ş., B.C., H.U., Y.S., O.A., D.G., H.C.Ö., Ş.A., H.B., D.C.G., A.P., E.Ö., M.F.E., N.S., N.D., S.S., S.A., S.D., S.G., Ş.R.Ö. ve V.V.D."

Savcılık, 14 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
Serdar Sandal3. SayfaGüncelİzmirYerelSon Dakika

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