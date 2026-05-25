Bayram Alışverişi Bayburt'ta Hareketlendi

25.05.2026 11:52
Bayburt'ta Kurban Bayramı alışverişlerinde şekere ve çikolataya yoğun ilgi var.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayburt'taki bayram şekeri, çikolata ve kolonya tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Kentte esnaf, bayram alışverişi için hazırlıklarını tamamlarken, şeker ve çikolata çeşitleri de tezgahlardaki yerini aldı.

Bayram öncesi vatandaşların en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alan şeker ve çikolatalar, farklı fiyat aralıklarıyla satışa sunuldu. Renkli bayram şekerlerinin kilogram fiyatı 175 lira ile 300 lira arasında değişirken, çikolatanın kilogram fiyatı 300 liradan başlayıp ürün çeşidi ve kalitesine göre bin liraya kadar çıkıyor.

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kolonyalar da tezgahlardaki yerini aldı. Farklı koku ve boy seçenekleriyle satışa sunulan kolonyaların fiyatı ise 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor.

Esnaf, bayram alışverişinin özellikle son günlerde daha da hareketlenmesini beklerken, vatandaşlar da bütçelerine göre şeker, çikolata ve kolonya tercihinde bulunuyor. Kurban Bayramı öncesi kentte ikramlık ürünler, geniş ürün seçeneğiyle alıcılarını bekliyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

