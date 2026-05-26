Adıyaman\'da bayram arifesinde şehitlik ziyareti

Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla Adıyaman'da şehitlik ziyaret edildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekillerinden Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak deprem şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

Daha sonra Adıyaman Şehitliği'ne geçen heyet, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edilirken, kabirlere karanfil bırakılarak dua edildi.

Bayramın manevi atmosferinde gerçekleştirilen ziyaretlerde deprem şehitleri ile kahraman şehitler rahmet ve minnetle yad edildi. - ADIYAMAN