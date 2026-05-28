Bayram Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan Sönmez mesajında şu ifadelere yer verdi, "Mübarek Kurban, Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar, sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerin birleştiği özel ve anlamlı günlerdir. bayramların manevi iklimi bizlere umut, güç ve dayanışma ruhu kazandırmaktadır. Kurban Bayramı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda yardımlaşmanın, fedakarlığın, hoşgörünün ve insan olmanın en güzel değerlerinin yaşatıldığı müstesna bir zaman dilimidir. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini unutmadığımız bu anlamlı günlerde kırgınlıkların sona ermesi, dostlukların güçlenmesi ve gönüllerin birleşmesi en büyük temennimizdir. Gençliğin güçlü olduğu yerde geleceğin de güçlü olacağına inanıyoruz. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu olarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, üretken ve bilinçli bir gençlik yetişmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyal dayanışmayı artırmak ve toplumsal birlik ruhunu güçlendirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere, Erzurumlu hemşehrilerimizin, gençlerimizin, spor camiamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." - ERZURUM