Bayram Tatilinin Son Gününde Trabzon Otobüs Terminali'nde Yoğunluk - Son Dakika
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Bayram Tatilinin Son Gününde Trabzon Otobüs Terminali'nde Yoğunluk

Bayram Tatilinin Son Gününde Trabzon Otobüs Terminali\'nde Yoğunluk

Ramazan Bayramı süresince tatillerini değerlendiren ve seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte tatilin son gününde de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü. Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etti. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde katlanarak arttığı görüldü. Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı.

14.04.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
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Ramazan Bayramı süresince tatillerini değerlendiren ve seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte tatilin son gününde de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü.

Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etti. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde katlanarak arttığı görüldü. Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı.

Bir otobüs firması adına şoförlük yapan Yusuf Taşlı İzmir'e gideceğini belirterek, "Malum bayram dönüşü yoğunluğu başlamış durumda. Öğrenciler ve aile ziyaretlerini yapmakta olan vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde, iyi bir yolculuk geçirmelerini sürdürmeye çalışıyoruz. Aşırı bir yoğunluk başladı. Hem bayram dönüşü hem de hafta sonu olarak üniversite öğrencilerinin de okullarına dönüşüyle bayağı bir ek seferler ile beraber terminallerde ve yollarda yoğunluk yükseldi. Özellikle hafta sonu aşırı bir yoğunluk oldu. Ek seferler bile dolu, hem bayram hem öğrencilerin geri dönüşleri ile yoğunluk hat safhaya yükseldi" dedi. Balıkesir'den Trabzon'a geldiğini ifade eden Emrah Kartal ise, "Yollardaki trafik çok yoğun. Allah yardımcımız olsun. Sürücüler dikkatli olsun, acele etmeye gerek yok, geç olsun güç olmasın. Hayırlısıyla atlatırız İnşallah. Trafik yoğunluğu normale göre yüzde yüz arttı" diye konuştu. Üniversite öğrencisi Miray Rumeysa Genç, "Bayram tatili için memleketimdeydim. Okuluma devam etmek için Trabzon'a geri döndüm. Bayram trafiği yoğunluğu sebebiyle otobüsümüz biraz geç geldi" dedi. Bir diğer üniversite öğrencisi Efe Türker ise, "Normalde burası memleketim değil ama ailem burada yaşadığı için bayram tatili olduğundan dolayı buraya gelmiştim. Samsun'da okuyorum ve okula geri dönüyorum" şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı çerçevesinde uygulanan resmi tatil bu gece sona erecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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