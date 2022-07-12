Bayram ziyaretine giden Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog: 60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu - Son Dakika
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Bayram ziyaretine giden Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog: 60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu

12.07.2022 16:59

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte düzenlediği vatandaş ziyareti esnasında güldüren bir diyalog yaşandı. Kaldırım'ın selamlaştığı bir vatandaşın, "60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu" sözleri ziyarete damga vurdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkenin dört bir yanından gelen bayramlaşma görüntülerine bugün bir yenisi daha eklendi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın vatandaş ziyareti sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"SANA NASİP OLDU"

Vali Kaldırım, çalışan esnaf başta olmak üzere cadde ve sokak üzerinde gördüğü kişilerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bir vatandaş ise ziyarete damga vurdu. Vatandaşın "60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu" sözleri, herkesi gülümsetti.

YORUMLAR
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapı kapı gezerek bayram kutladı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapı kapı gezerek bayram kutladı Bakan Yardımcısı Duran, Sakarya'da bayram ziyaretlerinde bulundu Bakan Yardımcısı Duran, Sakarya'da bayram ziyaretlerinde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayram ziyaretine giden Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog: 60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram ziyaretine giden Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog: 60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu - Son Dakika
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