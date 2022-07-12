Bayram ziyaretine giden Vali ile vatandaş arasında güldüren diyalog: 60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkenin dört bir yanından gelen bayramlaşma görüntülerine bugün bir yenisi daha eklendi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın vatandaş ziyareti sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"SANA NASİP OLDU"

Vali Kaldırım, çalışan esnaf başta olmak üzere cadde ve sokak üzerinde gördüğü kişilerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Bir vatandaş ise ziyarete damga vurdu. Vatandaşın "60 senedir ilk defa bir vali gördüm, sana nasip oldu" sözleri, herkesi gülümsetti.