Bayramda da kesintisiz hizmet - Son Dakika
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Bayramda da kesintisiz hizmet

11.07.2022 13:28
Bayramda da kesintisiz hizmet

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde oluşturduğu 15 ayrı ekiple kurban atığı toplama çalışmasını kesintisiz olarak sağlayan İnegöl Belediyesi, toplamda 120 ton atık topladı.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde oluşturduğu 15 ayrı ekiple kurban atığı toplama çalışmasını kesintisiz olarak sağlayan İnegöl Belediyesi, toplamda 120 ton atık topladı.

Temizlik noktasında yaptığı çalışmalarla ilçe halkının takdirini toplayan İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramında da kurban atıkları nedeniyle oluşacak kirli görüntü ve kötü kokunun önüne geçmek için 15 ayrı ekip oluşturdu. Oluşturulan ekipler, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi hatlarına gelen bildirimler üzerine vatandaşların evlerine giderek atıkları tek tek toplayıp bertaraf etti.

15 Ayrı ekiple bayramın ilk iki günü kurban atığı toplama çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü. Vatandaşların 153 hattına bildirmesi üzerine ekipler en kısa sürede adreslere giderek kurban atıklarını topladılar. 2 günde toplam 120 ton kurban atığı toplanıldı. Ayrıca bayram öncesi çiftliklerde açılan kuyular da değerlendirildi. Ekipler çukurların tamamını kapatarak kireçleyip temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı boyunca tüm personelleri ile tam zamanlı olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Çöp ve geri dönüşüm toplama çalışmaları da yine gününde devam edecek. Bayram boyunca herhangi bir sorun yaşandığında vatandaşlar, 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları üzerinden İnegöl Belediyesi'ne 24 saat ulaşabilecek.

Öte yandan İnegöl Belediyesi ekipleri Kurban Bayramının ilk günü yoğun yağış sonrası hızlı bir şekilde gelen şikayetleri değerlendirerek BUSKİ ekiplerine destek olmak üzere sahaya indi. Araç ekipman ve personel desteği veren İnegöl Belediyesi, ekipleriyle birlikte yoğun yağış ile sonrası kapanan menfezlerin temizliği ile su basan bölgelerin tahliyesini sürdürdü. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramda da kesintisiz hizmet - Son Dakika

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