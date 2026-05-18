Bayramhacı Kaplıcaları'na Yeniden Turizm Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramhacı Kaplıcaları'na Yeniden Turizm Vurgusu

Bayramhacı Kaplıcaları\'na Yeniden Turizm Vurgusu
18.05.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP'li Baki Ersoy, atıl Bayramhacı Kaplıcaları'nın turizme kazandırılması için önerge sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olduğu ifade edilen Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandırılması istemiyle verilen önergede, Bayramhacı Kaplıcaları'nın sahip olduğu termal kaynaklar ve doğal yapısıyla önemli bir sağlık ve turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekildi. Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'nin son yıllarda turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden faaliyete geçirilmesinin hem termal turizmin gelişmesine hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Önergede; Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yürütülüp yürütülmediği, yatırım ve restorasyon planlaması bulunup bulunmadığı, kamu-özel sektör iş birliği modeli kapsamında proje hazırlanıp hazırlanmadığı ile ulaşım, konaklama ve çevre düzenlemesi altyapısına yönelik destek programlarının olup olmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Ersoy ayrıca; Kayseri'nin termal turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik yeni teşvik ve çalışma planlarının bulunup bulunmadığının da açıklanmasını talep etti. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada Ersoy; "Kayseri'mizin önemli termal değerlerinden biri olan Bayramhacı Kaplıcaları'nın yeniden turizme kazandırılması amacıyla hazırladığımız soru önergemizi, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. Atıl durumdaki tesislerin yeniden değerlendirilmesi, termal turizmin canlandırılması, bölge ekonomisi ve istihdama katkı sağlanması adına sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramhacı Kaplıcaları'na Yeniden Turizm Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:33:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bayramhacı Kaplıcaları'na Yeniden Turizm Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.