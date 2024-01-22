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Bayramiç Belediyesi Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Bayramiç Belediyesi Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası, belediye düğün salonunda gerçekleştirildi. İki kategoride toplam 72 öğrencinin katıldığı turnuva, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve madalyalar verildi.

Bayramiç Belediyesi Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası
22.01.2024 - 11:33,
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Bayramiç Belediyesi Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası, belediye düğün salonunda yapıldı. İki kategoride toplam 72 öğrencinin katıldığı turnuva, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Bayramiç Belediyesi Yarıyıl Karne Hediyesi Satranç Turnuvası'na öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Belediye düğün salonunda gerçekleşen turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Turnuvanın açılış hamlesini yapan Bayramiç Belediyesi Başkan Vekili Hasan Cem Atılgan öğrencilere başarılar diledi. 6 oturum halinde 2 gün süren turnuvada ilkokul kategorisi ve ortaokul-lise kategorisi olmak üzere iki bölümde toplam 72 öğrenci yarıştı.

Turnuvada ortaokul-lise kategorisinde Tunay Över birinci, Enes Tuğra Karataş ikinci, Çağan Şahin üçüncü, Alperen Çapar dördüncü ve Kağaner Ersoy beşinci oldu. İlkokul kategorisinde ise Kerem Sezen birinci, Batuhan Dağal ikinci, Ata Arslan üçüncü, Arya İşcen dördüncü ve Sema Karğın beşinci oldu.

Turnuvada kategorilerinde dereceye girenlere tablet, elektrikli kaykay, bisiklet, akıllı saat, bluetooth hoparlör, bluetooth kulaklık ve top hediye edildi. Tüm kategorilerde ilk üçe giren kız öğrenciler, madalyayla ödüllendirildi. Bunun yanında tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Turnuvada öğrencilere ödüllerini ve madalyalarını Başkan Vekili Hasan Cem Atılgan, Meclis Üyeleri Ali Kula ve Yıldırım Başaran takdim etti.

Kaynak: ANKA
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