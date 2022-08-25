Bayrampaşa Belediyesi'nden okullara boya desteği - Son Dakika
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Bayrampaşa Belediyesi'nden okullara boya desteği

25.08.2022 15:49

Bayrampaşa Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda yenileme çalışması başlattı.

Bayrampaşa Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda yenileme çalışması başlattı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katılımı ile 35 ton boyanın dağıtımının ilk adımı Kocatepe İlkokulu'nda atıldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından eğitime destek çalışmaları çerçevesinde ilçedeki okulların fiziki koşullarını iyileştirmek için bugün Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu'nda boya dağıtım töreni yapıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, öğretmenler ve okul yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen törende 46 okula dağıtılacak olan 35 ton boyanın dağıtımına Kocatepe İlkokulu'ndan başlandı.

Belediye başkanı olarak okulların her şeyleri ile ilgilendiği söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Okulların sadece boya yardımları değil, her türlü yardımlarına koşuyoruz. Okullarda lavabolarından, tuvaletlerinden, koridorlarından, bahçe bakımlarından, çatılarından, yeşillendirme dahil olmak üzere ağaçlandırma üzere her türlü yardımı Bayrampaşa Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bizim okullarımız, bizim yavrularımız çünkü okullarımızın durumu belli zaten okullarımıza milli eğitim destek yapıyor ama yetmiyor bu destek, biz yerel yöneticiler olarak, bir belediye başkanı olarak okullarımızın her şeyi ile ilgileniyoruz. Bu çocuklarımızın sporda uluslararası başarısı var. Futbol, basketbol, satranç, voleybol gibi turnuvalarda başarılar yakalıyorlar. Araç gereç, otobüs olmak üzere destek veriyoruz. Maddi ve manevi destek veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayrampaşa Belediyesi'nden okullara boya desteği - Son Dakika

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