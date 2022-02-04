Üye Girişi
Baytar Steakhouse, ödül aldığı gecede alevli et sunumu ile izleyicileri büyüledi - Son Dakika

Baytar Steakhouse, ödül aldığı gecede alevli et sunumu ile izleyicileri büyüledi

04.02.2022 00:58
Baytar Steakhouse, ödül aldığı gecede alevli et sunumu ile izleyicileri büyüledi

1. İş ve Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu.

1. İş ve Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu. 40 yılı aşkındır besicilik yapan İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse, 'Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülüne layık görüldü. Baytar, ödül aldığı gecede yaptığı alevli et sunumu şovuyla da izleyicileri adeta büyüledi.

'1. İş ve Kariyer Ödülleri', 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla İstanbul'da düzenlendi. Ödül töreninde 'Sakarya'nın En İyi Steakhouse Firması' ödülü, Baytar Steakhouse'nun şefi Enes Baytar'a teslim edildi. İlyas Baytar ve çocukları Enes ile Emrecan Baytar tarafından 2019 yılında kurulan Baytar Steakhouse, kendi çiftliklerinde besledikleri hayvanları tamamen helal kesim sertifikası ile kesip kaliteli ortamda en lezzetli şekilde müşterilerine sunuyor. Baytar Steakhouse'nun şefi Enes Baytar, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı. Ödül töreninde ismi okunan Enes Baytar, alevli et sunumu ile de izleyicileri büyüledi. Alkış yağmuruna tutulan Baytar, Türkiye markası olup Ortadoğu'dan dünyaya açılma hedefine ise emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca istihdam ağını gün geçtikçe büyütmeye devam eden Baytar Steakhouse, kalitesinden de ödün vermiyor. - SAKARYA

YORUMLAR
500

Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baytar Steakhouse, ödül aldığı gecede alevli et sunumu ile izleyicileri büyüledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Dünyadan gizli bir labaratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
00:25 Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Aziz Yıldırım başkanlık koltuğuna geri mi dönüyor?
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 01:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Baytar Steakhouse, ödül aldığı gecede alevli et sunumu ile izleyicileri büyüledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement