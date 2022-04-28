BB Erzurumspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u deplasman da 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pazar günü kendi evinde konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer nezaretinde hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı oyuncular, antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenman tamamlandı.

Ligin kalan maçlarının alt sıralarda kümede kalma mücadelesi veren takımları önemli derecede ilgilendirdiğini ifade eden Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Ligde kalan maçlarımızı, BB Erzurumspor olarak en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Oyunumuzu daha çok geliştirmeye çalışacağız. Birkaç haftadır, üç, dört tane farklı formasyon da oynadık. Belki bunları maçına, rakibe göre, oyuna göre kendi oyuncumuza göre bu dönem değiştireceğiz. Ama amacımız sonunu düşünmek değil. Amacımız her maç Erzurumspor olarak daha iyisini en iyisini nasıl yapabiliriz. Bütün planımız bundan sonra bu. Sezonun son maçına kadar bizim için her maç final niteliğinde" dedi. - ERZURUM