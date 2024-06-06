BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tansu Çiller'e taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tansu Çiller'e taziye ziyaretinde bulundu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Destici, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Çiller'in Türkiye'de başbakanlık yapmış ve önemli bir değer olduğunu belirtti.

06.06.2024 22:21
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BBP Genel Başkanı Destici'den Tansu Çiller'e taziye ziyareti

İSTANBUL - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, eski Başbakan Tansu Çiller'i, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı nedeniyle Yeniköy'deki evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Taziye sonrası yaptığı açıklamada Destici, "Özer Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Tansu Çiller hanımefendi Türkiye'de başbakanlık yapmış, onun yanı sıra Türkiye'nin en önemli partilerinin birisinde genel başkanlık yapmış önemli bir değerimiz. Bugün de hem taziyede bulunduk hem de Türkiye'nin içinden geçtiği şartları ve öne çıkan gündem maddelerini de konuştuk. Önümüzdeki günlerde kendisini tekrar ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tansu Çiller'e taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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