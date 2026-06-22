BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'den Başkan Dökmeci\'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivrihisar Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette ilçenin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Görüşmede, Sivrihisar'ın gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, ilçenin geleceğine yönelik hedefler konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, yerel yönetimlerin vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmesi adına yürütülen çalışmalar da gündeme geldi. Başkan Habil Dökmeci, ilçeye gösterdiği ilgi ve gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Mustafa Destici'ye teşekkür etti. - ESKİŞEHİR