Üye Girişi
Bebeğininiz ağlaması stresinize bağlı olabilir - Son Dakika

Bebeğininiz ağlaması stresinize bağlı olabilir

04.01.2022 10:00
Bebeğininiz ağlaması stresinize bağlı olabilir

Bebekler ilgi ve ihtiyaçlarını ağlama aracılığı ile bildirirler.

Bebekler ilgi ve ihtiyaçlarını ağlama aracılığı ile bildirirler. Bebeğin ağlama şiddetinin artmasına annenin stresli olmasının neden olabileceğini kaydeden Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Zeynep Deniz Seven, "Bebek annesinin duygularını sünger gibi çeker. Anne stresliyse daha şiddetli ağlar" dedi.

Bebekler tanımadıkları, bilmedikleri bu yeni dünyaya geldiklerinde ellerindeki kullanma kılavuzu anneleridir. Dünyaya yeni gelen bebek, sıkıntılarını ağlama aracılığı ile annesine veya ona bakım verene bildirir. Ağlamanın bebekleri için bir iletişim aracı olduğunu kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Zeynep Deniz Seven, "Bebekler ilgi ve ihtiyaçlarını ağlama aracılığı ile bildirirler. Bebek ağlamaya başladığı zaman anne bebeğin bir şeyler istediğini anlar. Çoğumuz altının kirli olduğunu ya da uykusu geldiğini düşünürüz ya da karnının aç olduğunu. Bebeği susturmak için öncelikle bunları deneriz. Ama bazen bunların da dışında bebeğin rahatsızlık duyduğu farklı sıkıntıları da olabilir" dedi.

"Bebek annesinin stres altında olduğunu hisseder"

Bebeklerin ağlama şekillerinin sıkıntılarına göre farklılık gösterebildiğini ifade eden Seven, "Anneler yaşadıkları deneyimlerle bebeklerinin sıkıntılarını çoğu zaman anlayabilirler. Fakat bazen anlamış olsalar bile ağlayan bebeklerini susturmakta çaresiz kalabilirler. Özellikle toplu alanlarda çocuğuyla bulunan anne, bebeği ağladığında üzerinde baskı hisseder. Anne bir taraftan çocuğunu susturmaya çalışırken diğer taraftan da rahatsız olan insanların bakışları, uflayıp- puflamaları altında iyice strese girer. Bebeğini sarıp kucaklayacak stresini azaltacak, sakinleştirip susturacak olan anne de artık bebeği gibi stres altında. Bu safhada bebek annesinin duygularını sünger gibi çektiği için daha şiddetli ağlamaya devam eder" diye konuştu.

"Çocuklar da toplumdan soyutlanamazlar"

Çocuklara bir stres unsuru olarak bakmak yerine gelişimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Seven, "Bebeklerin anne karnında oldukları dönemden itibaren yetişkin oldukları döneme kadar önemli gelişim dönemlerinden geçtikleri unutulmamalıdır. İnsan toplumun bir üyesi ise insan yavrusu da toplumun bir üyesidir. Nasıl ki insan toplumdan soyutlanamaz ise çocuklar da toplumdan soyutlanamazlar. Toplumun görevi gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmektir" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Çocuk Gelişimi, Deniz Seven, İstanbul, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bebeğininiz ağlaması stresinize bağlı olabilir - Son Dakika


ÖTV artışı sonrası firmalar fiyatlarını güncellemeye başladı! Sigaraya 4 TL zam ÖTV artışı sonrası firmalar fiyatlarını güncellemeye başladı! Sigaraya 4 TL zam         
09:57
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan tepki çekti         
09:47
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı Hızla gelen araç tırın altına girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı         
08:19
Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek         
08:12
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak         
18:38
Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı         
17:27
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı         
16:04
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı         
14:29

Son Dakika Haberleri
09:52 Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti
09:41 Esnafın Halkbank kredilerine yüzde 100'e varan faiz indirimi desteği sağlanacak
09:40 Uzmanlar uyardı! Resimli maskelerle değiş tokuş yapılıyor
09:24 Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası
09:22 Katil zanlısı konuştu: Bandırmalıoğlu, uyuşturucu baronlarının tetikçisiydi
09:16 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş, 1 yıl sonra eski sağlığına kavuşabilecek
09:08 Eski BOTAŞ Müdürü Gökhan Yardım'dan korkutan zam uyarısı: Ay sonunda çarpılırsınız
09:02 Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu
09:02 Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!
09:01 Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 10:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bebeğininiz ağlaması stresinize bağlı olabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement