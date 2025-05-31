Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda

Haberin Videosunu İzleyin
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda
31.05.2025 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda
Haber Videosu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yer alan bir lisede görev yapan 45 yıllık beden eğitimi öğretmeni meslektaşları ve öğrencileri tarafından duygusal bir veda töreniyle emekliye uğurlandı. Koridorda alkışlarla sıralanan yüzlerce öğrenci arasında yürüyen öğretmene çiçek ve pasta da takdim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 38 yıl görev yapan, toplamda 45 yıllık meslek hayatını tamamlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (65), yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda

YÜZLERCE ÖĞRENCİ KORİDORDA SIRALANDI

9 okul müdürüyle çalışan ve en kıdemli öğretmenlerden biri olan Çelebi için öğrenciler ve öğretmen arkadaşları tarafından anlamlı bir veda töreni yapıldı. Son ders gününde okul koridoruna çıkan Eray Çelebi, kendisi için hazırlanan sürprizle büyük bir duygu yoğunluğu yaşadı. Koridorda alkışlarla sıralanan yüzlerce öğrencisi arasında yürüyen tecrübeli öğretmen duygulandı. Öğrenciler ise öğretmenlerine çiçekler ve pasta takdim ederek teşekkür etti.

Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda

"'DÜDÜK SESLERİNİN EFENDİSİ'NE VEDA EDİYORUZ"

Okul Müdürü Hakan Sarıözkan, "Düdük seslerinin efendisi, 'çocuklar önce 3 tur koşun sonra konuşuruz' cümlesinin patent sahibi Eray öğretmenimize veda ediyoruz. Eray öğretmen öğrencilere sadece spor yapmayı değil, disiplinli olmayı, takım ruhunu da öğretti. Kalbimizde iz bıraktı" diye konuştu. Son İstiklal Marşı komutunu veren öğretmen okuldan ayrıldı.

Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda
Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, İlkadım, Çelebi, samsun, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran “cinsel ilişki“ iddiası Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51’i satıldı 153 yıllık tarihi kulübün yüzde 51'i satıldı
“Şikayetvar çok denetimsiz bir yer“ diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor "Şikayetvar çok denetimsiz bir yer" diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!
Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf’un dramı Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş Yaşam savaşı veren 10 yaşındaki Yusuf'un dramı! Ağabeyi de aynı sebepten hayatını kaybetmiş
Mahmut Tuncer, Teoman ve Aleyna Tilki’den sürpriz buluşma Mahmut Tuncer, Teoman ve Aleyna Tilki'den sürpriz buluşma
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi
Muslera’nın yeni adresi belli oluyor Resmi açıklama geldi Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
Galatasaray’a kaleci transferinde kötü haber Yıldız isim Cimbom’u reddetti Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber! Yıldız isim Cimbom'u reddetti
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
Cristiano Ronaldo’nun geleceği belli oldu İmzayı bile attı Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
14:42
Marmaray’da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
12:36
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
18:26
Tuzla’da fabrika yangını panik yarattı
Tuzla'da fabrika yangını panik yarattı
18:09
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’un ’’Sen o kadar eder misin’’ sorusuna ilk kez cevap verdi
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi
18:04
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor’a bir müjdeli haber daha
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
18:01
Papara soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi için tutuklama talebi
Papara soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi için tutuklama talebi
17:51
Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye
Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye
17:31
Real Madrid’den Viktor Gyökeres’e dev teklif
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif
17:23
Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
17:22
Kılıçdaroğlu ’kurultay’ sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir
Kılıçdaroğlu 'kurultay' sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir
17:21
Çiçeği burnunda damat Kerem’in ilk sözleri
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
17:20
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
17:20
Cristiano Ronaldo’nun geleceği belli oldu İmzayı bile attı
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2025 16:00:23. #7.13#
SON DAKİKA: Emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmene duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.