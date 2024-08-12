Bedensel engelli kadın giyim kursu sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
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Bedensel engelli kadın giyim kursu sayesinde hayata tutundu

Bedensel engelli kadın giyim kursu sayesinde hayata tutundu

Gaziantep'te 5 yaşında geçirdiği hastalık sonucu bedensel engelli olan Ayşe Pehlivan, giyim kursu sayesinde hayata yeniden bağlandı. Pehlivan, kurs sayesinde dikim yapmayı öğrendi ve bu sayede topluma adapte oldu.

12.08.2024 09:33  Güncelleme: 09:38
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Gaziantep'te henüz 5 yaşında iken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli olan Ayşe Pehlivan, dikim yapmayı öğrendiği giyim kursu sayesinde hayata tutundu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Ayşe Pehlivan, henüz 5 yaşında iken yüksek ateşten dolayı geçirdiği havale sonrası ayak sinirlerinin hasar görmesi nedeniyle bedensel engelli kaldı. Tedavisi için sürekli hastaneye gitmek zorunda kaldığı için eğitim hayatına devam edemeyen Pehlivan, yaşadığı zor günler nedeniyle bir dönem evden de çıkamadı. Yalnız kaldığı için sıkılan ve bir arayış içerisine giren Pehlivan, Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'ndeki eğitmenler ile tanıştı. Merkezdeki eğitmenlerin kendisini cesaretlendirilmesiyle topluma adapte olan ve bu sayede merkeze gidip gelmeye başlayan Pehlivan, kadınların dikim yaptığı kursa katılmayı başlangıçta yapamama endişesiyle reddetti. Daha sonra cesaret ederek kursa katılan Pehlivan, çok kısa bir sürede dikim yapmayı öğrenince kursa düzenli olarak gidip gelmeye başladı.

"Kursta dikim yapmayı öğrendim"

Merkezde kadınlar için açılan giyim kursunun faaliyetlerine katılan Pehlivan, kursta dikim yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Kursa her gün düzenli olarak giden Pehlivan, kursun sonunda evine dikiş öğrenmenin mutluluğuyla dönüyor. Hayatın zorluklarını giyim kursu sayesinde aştığını ve kursa geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Pehlivan, "5 yaşından beri engelliyim. Havale geçirdiğimden dolayı engelli kalmışım. İki çocuğum var. Birisi öğretmenliği kazandı ama atama bekliyor. Oğlum da şu anda askerlik yapıyor. Şu anda evde tek kaldığımdan dolayı canım sıkılıyordu. Belediyemizin böyle bir tesiste kurs açtığını öğrenince bu kursa geldim. Şu anda çok mutluyum. Bu kursta dikim yapmayı öğrendim. Belediyemize böyle bir tesis açtığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Engelli olduğumu bile hissetmiyorum"

Yıllardır evinden neredeyse hiç çıkmadığını, psikolojik yardım aldığını ve hayatının ise Selçuklu Gençlik Merkezi'ndeki giyim kursuna katıldıktan sonra değiştiğini ifade eden Pehlivan, "Engelli olduğumdan dolayı her yere gidemedim daha doğrusu gidemiyordum. Belediyemizin açtığı bu kurs benim için çok büyük bir avantaj oldu. Gerçekten de çok mutluyum. Şu anda engelli olduğumu bile hissetmiyorum. Kimi insanlar, 'ben bunu başaramam veya yapamam' diyenler var. Ben bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum, belediyemizin açtığı bu tür kurslara başvuru yapsınlar, kurslara katılsınlar ve bu kurslar kendilerine çok güzel katkılarda bulunur" şeklinde konuştu.

"Kursta çok güzel bir ortam var"

Kursta zamanının çok güzel geçtiğini belirten Pehlivan, "Evde daima boş boş oturuyordum. Sıkıntı ve stres oluyordu. Şu an bu kursta arkadaşlarımı tanıdım. Hocamız çok iyi ve böyle bir ortamda olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir ortam var. Kurstaki diğer bayanlarla anlaşıyoruz. Herkesi de bu kursa bekliyorum. Böyle bir kursu açtığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bedensel engelli kadın giyim kursu sayesinde hayata tutundu - Son Dakika

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