Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

11.05.2022 15:00
Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetimi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetimi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Bedensel Engelliler Spor Kulübünü belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftasını kutluyorum. Cenabı Allah birlik beraberlik içerisinde nice yıllara hep birlikte ulaşmayı nasip etsin. Türkiye'deki nüfusun hemen hemen yüzde 10'a yakını farklı engelli bireylerden oluşuyor. Dolayısıyla ülkemizin ekonomisinin, sosyal kültürel altyapısının iyileşmesi ve gelişmesi ile birlikte daha iyi noktaya gelindi. Şehircilik altyapısının iyileşmesi ile birlikte hükümetimizin engelli kardeşlerimize birçok desteği oluyor. Engelli maaşı hakikaten çok büyük derde deva oluyor. Aynı zamanda engellilere tanınan birçok imkanlar var. Sportif olsun kamu kurumlarında veya özel sektörlerde istihdamlar olsun, şartlar çok daha iyi bir hale geldi. Kalplerde ve beyinde engel olmadıktan sonra fiziksel engele bir şekilde alışılıyor. Tüm engelli arkadaşlarımızı seviyoruz" dedi.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ise, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Mustafa Başkanımızı ziyarete geldik. Melikgazi, her zaman bizlere sosyal belediyecilik anlamında desteği olmuştur. Başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmadı. Engelli sporcularımız ve kulübümüzle de yakinen ilgilendi. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

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Kaynak: İHA

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