Bedesten Aile Yaşam Merkezi\'nde binlerce çocuk faydalandı

Çorum Belediyesi'nin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle kurduğu ve binlerce çocuğun faydalandığı Bedesten Yaşam Merkezi tanıtıldı.

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Bedesten Aile Yaşam Merkezi için tanıtım programı düzenlendi. Bedesten'de gerçekleştirilen tanıtım programında, Aile Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi. Gösteriler ve protokol konuşmalarının ardından Çorum Valisi Ali Çalgan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle Aile Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezle ilgili bilgi aldı. Programda, kadın, çocuk, genç ve ailelere yönelik çok yönlü hizmetler sunmanın hedeflendiği merkezden Ekim ayından itibaren binlerce çocuğun yararlandığı ifade edildi.

Tanıtım programında konuşan Vali Çalgan, "Bu proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın ekonomik ve ticari projeleri desteklemenin yanı sıra sosyal alanda da destek verdiği projelerden bir tanesi. 2025 yılı Aile Yılı olduğu için Aile Yaşam Merkezi olarak belediyemiz tarafından hayata geçirilmesi ortak karara bağlandı. Bunda emeği geçen OKA Genel Sekreterimize, OKA Çorum temsilcimize ve bu sosyal ödeneğin ilimize tahsisinde karar alan Amasya, Tokat ve Samsun valilerimiz başta olmak üzere ajansımızın yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Merkez hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, "OKA 4 ilimizde güzel işlere imza atıyor. Ticari ve sanayi alanın gelişmesi için çok güzel projelere imza atıyor ve destek veriyor. Biz de Çorum Belediyesi tarafından OKA'nın desteklerine hemen hemen her alanda proje hazırlayarak 'biz de varız' diyoruz ve bu desteklere talip oluyoruz. OKA'nın SOGEP projeleri kapsamında birçok farklı alanda önemli destekleri oldu. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına hem ilgili genel müdürlüğüne hem de OKA'ya şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin Çorum'a kazandırılmasında birçok katkı var ama özellikle Sayın Valimizin katkısını ifade etmeden geçemeyeceğim" diye konuştu.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise projenin sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl bu projenin sözleşmesinin imza törenini burada gerçekleştirmiştik. Bu anlamda imzaladığımız sözleşmenin bugün hayata geçtiğini görmek bizim için onur verici Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan SOGEP kapsamında da bugüne kadar 45 projeyi bölgemizde hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 projeyi de Çorum'da hayata geçirdik. Bu projelerden 5 tanesinde Çorum Belediyesi bizim önemli bir paydaşımızdı. Proje sözleşmelerini imzalamak kolay ama o projeleri hayata geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak çok zor. Her dönemde projelerimizi sahiplendiği için Çorum Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ediyoruz. Kalkınma ajanslarının gündeminde ekonomik kalkınma var ama sosyal kalkınma da her zaman bizim ana gündem maddemiz. Çünkü kalkınmanın temelinde insan var. Bu program aracılığıyla yeni destekler vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerin bir arada sunulduğu kapsamlı bir yaşam alanı olarak hizmet veren Aile Yaşam Merkezi'nde tematik atölyeler, etkinliklerle çocukların ve engelli bireylerin sanatsal gelişimine destek verilirken, aile içi iletişimin güçlendirilmesi sağlanıyor. Ayrıca merkezdeki oyun alanları ise çocukların doyasıya eğlenmesine imkan sunuyor. - ÇORUM