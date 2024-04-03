Bekir Torun, Osmaneli Belediye Başkanlığı görevine başladı

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31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Bekir Torun mazbatasını aldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve İYİ Partili meclis üyeleri, YSK İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Onur Tuncer' den mazbatalarını aldı. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun, yaptığı konuşmada, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını belirterek, "Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Osmaneli için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Osmaneli Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun" dedi.

Seçim yarışının son derece düzeyli ve güzel bir havada geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Torun, şöyle devam etti:

"Nihayetinde bu seçimi bir kişi kazanacaktı. Nitekim bizler hak ettiğimizi düşünüyorduk ve öyle de oldu. Ben, Osmaneli de yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Burada gördüğünüz tüm belediye meclis üyelerimiz de Osmaneli halkının belediye meclis üyeleridirler. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın. Biz gücümüzü Osmaneli den ve halkımızdan alıyoruz. Bu yüzden de önümüzde yapılacak çok iş var. Osmaneli Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek, ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Osmaneli'mizin ihtiyacı olan tüm hizmetleri yapacağız. Bundan da hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" diye belirtti.

Mazbatasını alan Başkan Torun, kendisinin göreve gelmesi için emek veren partililerine ve Osmaneli halkına teşekkür etti. Mazbatalarını alan Belediye Meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar "Halkın Başkanı Bekir Başkan" sloganlarıyla parti binasına geçtiler. Başkan Bekir Torun, Belediye Başkanlık görevine yarın başlayacağını belirtti. - BİLECİK