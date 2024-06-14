Bekir Torun, Osmaneli'deki kurban satış pazarını ziyaret etti

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Bilecik'in Osmaneli İlçesi Belediye Başkanı Bekir Torun, güvenli ve hijyenik olarak hazırlanan kurban satış pazarını ziyaret etti.

Kurban satıcılarıyla ve vatandaşlarla bir araya gelen Torun, ideallerinin halkı mutlu ve memnun etmek olduğunu ifade etti. Ziyarette, Belediye Veteriner Hekimi hazır bulunarak pazar alanında denetimler gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Bekir Torun, yaptığı açıklamada, pazar alanının kurulması ve vatandaşlara sağlıklı ve güvenli bir ortamda kurbanlık hayvan alışverişi yapma imkanı sunulması için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. - BİLECİK