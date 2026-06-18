Belarus Bağımsızlık Günü Eskişehir'de Kutlandı - Son Dakika
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Belarus Bağımsızlık Günü Eskişehir'de Kutlandı

Belarus Bağımsızlık Günü Eskişehir\'de Kutlandı
18.06.2026 10:03
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Eskişehir Valisi Yılmaz, Belarus Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü dolayısıyla Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak tarafından düzenlenen resepsiyon programına katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Belarus Cumhuriyeti Milli Marşı ile başladı. Resepsiyona kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı. İki ülke arasında ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında gelişen iş birliğinin zamanla güçlü dostluk bağlarına dönüştüğünü ifade eden Vali Yılmaz, devletler arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin köklü devlet geleneğiyle her zaman dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde hareket ettiğini belirten Vali Yılmaz, Belarus Cumhuriyeti ile ilişkilerin de bu anlayış doğrultusunda geliştiğini söyledi. Belarus Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, iki ülke arasındaki dostluğun ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Vali Yılmaz ayrıca programın düzenlenmesinde emeği geçen Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak'a teşekkür ederek, Türkiye-Belarus ilişkilerinin gelişmesine katkı sunan iş insanlarına ve tüm paydaşlara şükranlarını sundu.

Resepsiyon, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve davetlilerin sohbetleriyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belarus Bağımsızlık Günü Eskişehir'de Kutlandı - Son Dakika

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