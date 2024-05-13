Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek protestosu - Son Dakika
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Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek protestosu

Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerinin kesilmesi talebiyle Gazze'ye destek protestosu başlattı. Öğrenciler, üniversitenin idari binasını işgal ederek çadırlar kurdu ve Gazze'ye destek içeren pankartlar astı. Eylem, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerini kesmesi çağrısında bulunarak devam edecek.

13.05.2024 18:04
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Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerinin kesilmesi talebiyle Gazze'ye destek protestosu başlattı.

Avrupa'daki üniversitelerde devam eden Gazze'ye destek protestolarına bir yenisi daha eklendi. Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde öğrenciler, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerinin kesilmesi talebiyle Gazze'ye destek protestosu başlattı. Üniversitenin şehir merkezinde bulunan 20 Ağustos Kampüsü'nde yer alan idare ve kütüphane binası öğrenciler tarafından işgal edildi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan eylemde üniversitenin idari binasının içine çadırlar kuran öğrenciler, bina içine ve dışına Gazze'ye destek içeren pankartlar astı.

Üniversite binasında eylem başlatan öğrenciler, daha sonra kütüphane bahçesinde oturma eylemi başlatarak, üniversitenin İsrail ile akademik düzeydeki tüm ilişkilerini kesmesi çağrısında bulundu. Eylemin şiddet içermeyeceğini ifade eden öğrenciler, eylemin talepleri karşılanana kadar devam edeceğini aktardı.

Belçika'da yer alan Hür Brüksel Üniversitesi, Gent Üniversitesi ve KU Leuven Üniversitesi'nde de öğrenciler, Gazze'ye destek ve İsrail'le akademik bağların kesilmesi için eylem başlattı. - LIEGE

Kaynak: İHA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belçika'daki Liege Üniversitesi'nde Gazze'ye destek protestosu - Son Dakika

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