Belçika Ulusal Kriz Merkezi krizlere karşı 'Birlikte Hazırız' rehberini yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika Ulusal Kriz Merkezi krizlere karşı 'Birlikte Hazırız' rehberini yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, sel, fırtına, sıcak hava dalgaları ve hibrit saldırılar gibi acil durumlara karşı 'Birlikte Hazırız' rehberini yayımladı. Rehberde doğru bilgiye ulaşma, acil iletişim numaraları ve 72 saat kendi kendine yetebilme önerileri yer alıyor.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, sel, fırtına, sıcak hava dalgaları, büyük yangınlar ve hibrit saldırılar gibi acil durumlara karşı vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatan "Birlikte hazırız" adlı yeni bir rehber yayımladı.

Belçika'da yetkililer, vatandaşları muhtemel kriz ve acil durumlara karşı hazırlamak amacıyla harekete geçti. Ulusal Kriz Merkezi, sel ve fırtınadan sıcak hava dalgaları ve büyük yangınlara, hibrit saldırılardan zehirleyici risklere kadar çeşitli senaryolarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan yeni bir rehber yayımladı. Belçika İçişleri Bakanlığının koordinasyonundaki Ulusal Kriz Merkezi tarafından yayımlanan "Birlikte Hazırız" adlı rehber, kriz anında doğru bilgiye ulaşmaktan acil iletişim numaralarına, evde acil durum kiti hazırlamaktan zehirleyici risklere karşı nasıl korunulması gerektiğine kadar pek çok pratik öneri içeriyor.

İçişleri Bakanı tanıttı

İçişleri Bakanı Bernard Quintin, rehberin tanıtımında yaptığı açıklamada bireysel hazırlığın artık ulusal güvenlik politikasının bir parçası olduğunu vurguladı. Quintin, "İyi hazırlanan daha iyi korunur. Panik yapmamak gerekir ama asla saf olmamak da gerekir" diyerek hem sakinlik hem de farkındalık çağrısı yaptı. Rehber, kriz anında bilgi kirliliğini azaltmayı ve vatandaşların güvenilir kaynaklara yönelmesini sağlamayı da amaçlıyor.

BE-Alert uyarı sisteminin test gününde tanıtıldı

Rehberin yayımlanması, Belçika'da her yıl ekim ayının ilk perşembesinde gerçekleştirilen BE-Alert ulusal test günüyle aynı zamana denk geldi. Bu yılki test, 260 belediye ile il ve bölgesel kurumun katıldığı geniş çaplı bir tatbikatla desteklendi. Tatbikatla, BE-Alert sisteminin gerçek bir acil durumda ne kadar etkin çalıştığının ve vatandaşların gönderilen uyarılara nasıl tepki verdiğinin test edilmesi amaçlandı. Test kapsamında vatandaşların cep telefonlarına SMS yoluyla acil durum uyarı mesajları gönderildi.

Toplumda dayanıklılık kültürü oluşması hedefleniyor

Kriz Merkezi, rehberin yalnızca bir bilgilendirme aracı olmadığını, aynı zamanda toplumda "dayanıklılık kültürü" oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. Sel ve fırtına gibi iklim kaynaklı risklerin arttığı, enerji ve altyapı güvenliğinin daha sık gündeme geldiği bir dönemde, vatandaşların 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmesi artık ulusal stratejinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Belçika, bu yeni rehberle birlikte acil durum iletişimini modernize etmeyi, halkın kriz anında daha hızlı ve doğru tepki verebilmesini sağlamayı ve yerel yönetimlerle koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Rehberin dijital örneği de tüm vatandaşlara açık ve erişilebilir şekilde yayınlandı. Hibrit saldırıların gündemde olduğu bir ortamda bu rehberin yayınlanması dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerFırtınaFırtınaBelçikaGüncelDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 16:44:37. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika Ulusal Kriz Merkezi krizlere karşı 'Birlikte Hazırız' rehberini yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei