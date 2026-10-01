Belçika Ulusal Kriz Merkezi krizlere karşı 'Birlikte Hazırız' rehberini yayımladı

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, sel, fırtına, sıcak hava dalgaları, büyük yangınlar ve hibrit saldırılar gibi acil durumlara karşı vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatan "Birlikte hazırız" adlı yeni bir rehber yayımladı.

Belçika'da yetkililer, vatandaşları muhtemel kriz ve acil durumlara karşı hazırlamak amacıyla harekete geçti. Ulusal Kriz Merkezi, sel ve fırtınadan sıcak hava dalgaları ve büyük yangınlara, hibrit saldırılardan zehirleyici risklere kadar çeşitli senaryolarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan yeni bir rehber yayımladı. Belçika İçişleri Bakanlığının koordinasyonundaki Ulusal Kriz Merkezi tarafından yayımlanan "Birlikte Hazırız" adlı rehber, kriz anında doğru bilgiye ulaşmaktan acil iletişim numaralarına, evde acil durum kiti hazırlamaktan zehirleyici risklere karşı nasıl korunulması gerektiğine kadar pek çok pratik öneri içeriyor.

İçişleri Bakanı tanıttı

İçişleri Bakanı Bernard Quintin, rehberin tanıtımında yaptığı açıklamada bireysel hazırlığın artık ulusal güvenlik politikasının bir parçası olduğunu vurguladı. Quintin, "İyi hazırlanan daha iyi korunur. Panik yapmamak gerekir ama asla saf olmamak da gerekir" diyerek hem sakinlik hem de farkındalık çağrısı yaptı. Rehber, kriz anında bilgi kirliliğini azaltmayı ve vatandaşların güvenilir kaynaklara yönelmesini sağlamayı da amaçlıyor.

BE-Alert uyarı sisteminin test gününde tanıtıldı

Rehberin yayımlanması, Belçika'da her yıl ekim ayının ilk perşembesinde gerçekleştirilen BE-Alert ulusal test günüyle aynı zamana denk geldi. Bu yılki test, 260 belediye ile il ve bölgesel kurumun katıldığı geniş çaplı bir tatbikatla desteklendi. Tatbikatla, BE-Alert sisteminin gerçek bir acil durumda ne kadar etkin çalıştığının ve vatandaşların gönderilen uyarılara nasıl tepki verdiğinin test edilmesi amaçlandı. Test kapsamında vatandaşların cep telefonlarına SMS yoluyla acil durum uyarı mesajları gönderildi.

Toplumda dayanıklılık kültürü oluşması hedefleniyor

Kriz Merkezi, rehberin yalnızca bir bilgilendirme aracı olmadığını, aynı zamanda toplumda "dayanıklılık kültürü" oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. Sel ve fırtına gibi iklim kaynaklı risklerin arttığı, enerji ve altyapı güvenliğinin daha sık gündeme geldiği bir dönemde, vatandaşların 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmesi artık ulusal stratejinin temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Belçika, bu yeni rehberle birlikte acil durum iletişimini modernize etmeyi, halkın kriz anında daha hızlı ve doğru tepki verebilmesini sağlamayı ve yerel yönetimlerle koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Rehberin dijital örneği de tüm vatandaşlara açık ve erişilebilir şekilde yayınlandı. Hibrit saldırıların gündemde olduğu bir ortamda bu rehberin yayınlanması dikkat çekti.