Belçikalı Turistler Erzurum'da Kış Keyfi Yaşadı

14.02.2026 09:08
Belçikalı turistler, Erzurum'da kartopu savaşı yaparak kış eğlencelerinin tadını çıkardı.

Anadolu turuna Van'dan başlayan Belçikalı turistler, yolculuklarının Erzurum durağında kışın ve karın keyfini doya doya yaşadı. Kartopu savaşı yapan turistler, yokuşta kalan araca da el atarak saplandığı yerden kurtardılar.

Son yıllarda özellikle kış turizmi noktasında popüler olan ve yüzbinlerce insanın kayak yapmak için geldiği Palandöken Kayak Merkezi'ne sahip olan Erzurum; barındırdığı zengin gastronomisi, kadim kültürü ve tarihi değerleriyle yerli-yabancı turistleri kendine çekmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Belçikalı turist kafilesiydi. Çıktıkları Anadolu gezisinde Erzurum'da mola veren Belçikalı turistlerin, kentin tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte yağan kara hayranlığı adeta coşkuya döndü. Çifte Minareli Medrese'yi ziyaret eden turistler burada kartopu savaşı yaptılar. Üçkümbetler'e doğru kar yağışı eşliğinde yürüyen yabancı turistler burada yokuşta kalan otomobile el atarak saplandığı yerden çıkardılar. Sürücü kendilerine teşekkür etti.

Kristal karın keyfini kar içinde yuvarlanarak yaşayan Belçikalı turistler, Üçkümbetler'de Türklerden oluşan baika bir turist grubuyla kar topu savaşı yaptı. Kar topu savaşının sonunda dostluk mesajları verildi.

Turistlere rehberlik yapan ve Erzurum'un güzelliklerini onlara anlatan turist rehberi Yusuf Bor, Belçikalı misafirlerin Erzurum'a hayran kaldıklarını dile getirerek, "Erzurum'u çok sevdiler. Bu yorgunluğun üzerine onlara sıcak bir çay ikram edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Erzurum, Kültür, Yerel, Doğa, Son Dakika

