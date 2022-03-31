Belediye Başkan Vekili Akşahin kansere yenik düştü - Son Dakika
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Belediye Başkan Vekili Akşahin kansere yenik düştü

31.03.2022 17:09
Belediye Başkan Vekili Akşahin kansere yenik düştü

Malatya'nın Arapgir Belediyesi Başkan Vekili, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Hüseyin Akşahin, bir süre önce yakalanmış olduğu kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.

Malatya'nın Arapgir Belediyesi Başkan Vekili, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Hüseyin Akşahin, bir süre önce yakalanmış olduğu kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.

Arapgir İlçesi Suceyin Köyü'nde 1961 yılında doğan Hüseyin Akşahin, Arapgir Belediye Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütürken prostat kanseri tedavisi görüyordu.

Hüseyin Akşahin daha önce Arapgir Suceyin Köyü'nde Muhtarlık, Cumhuriyet Halk Partisi'nde il genel meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştu. Akşahin aynı zamanda Arapgir'de fotoğraf esnaflığı yapıyordu.

Hüseyin Akşahin 1 Nisan Cuma günü Cuma Namazı'na müteakip Arapgir Merkez'inde kılınacak cenaze namazının ardından kendi köyü olan Suceyin'de defin edilecek.

Başkan Cömertoğlu'ndan baş sağlığı mesajı

Bu arada, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da sosyal medyasında yaptığı açıklamada, "Arapgir Belediyesi Meclis Üyemiz Hüseyin Akşahin'in vefat haberini büyük üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Belediye Başkan Vekili Akşahin kansere yenik düştü

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Muhtarlık, Hisarcık, Malatya, Kanser, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Başkan Vekili Akşahin kansere yenik düştü - Son Dakika


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