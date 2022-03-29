Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz, görevden alındı - Son Dakika
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Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz, görevden alındı

29.03.2022 12:25
Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz, görevden alındı

Yaklaşık 1,5 yıldır Kars Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nihat Oğuz, görevden alındı.

Yaklaşık 1,5 yıldır Kars Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nihat Oğuz, görevden alındı. Oğuz'un yerine Serdar Kotan getirildi.

Nihat Oğuz'un görevden alınmasından ardından boşalan Kars Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Kotan getirildi. Kars'ta yaklaşık 1,5 yıldır Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Oğuz'un Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü'ndeki eski görevine devam edeceği öğrenildi. - KARS

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Devlet Su İşleri, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz, görevden alındı - Son Dakika


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