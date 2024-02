Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray\'da Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Aksaray'da mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Hep birlikte geleceğin Aksaray'ını inşa edeceğiz" dedi.

Aksaray'da sosyal belediyecilik anlamında çeşitli çalışmalar yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geliyor. Aksaray'ı karış karış dolaşarak her fırsatta vatandaşlarla buluşan Başkan Dinçer, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi veriyor. Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek görüşen Başkan Dinçer, "Yerinde belediyecilik anlayışıyla mahalle mahalle sokak sokak vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Aksaraylı hemşehrilerimizi dinliyor, yerinde çözümler üreterek rızalarını kazanmak için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın taleplerini büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Aksaray Belediyesi olarak hemşerilerimizin hizmetkarıyız. Bu manada sık sık bir araya geldiğimiz hemşehrilerimizin her türlü sorununa kulak veriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin ihtiyaçlarını tespit ederken, şehir standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalarımızı belirliyoruz. Amacımız marka şehir Aksaray'ımızın sadece bugününe değil, geleceğine de değer kalmaktır. Vatandaşlarımızın da desteği ile hep birlikte geleceğin Aksaray'ını inşa edeceğiz. Mahallemiz yapılan hizmetlerle güzelleşiyor, gelişiyor ve her geçen gün yenileniyor. Aksaray Belediyesi olarak, Aksaray'ımıza yakışan hizmetler yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde coşku ile karşılanıyoruz. Bir kez daha birlik ve beraberliğimizin gücünü bizlere gösteren, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi. - AKSARAY