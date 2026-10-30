Belediye Başkanı Fevzi Topuz oğluyla Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne sevk edildi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz, Muğla'dan Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Fevzi Topuz'un tutukluluk kararına itiraz edildiği öğrenildi.

Milas Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Ekim'de tutuklanan Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un bulunduğu cezaevi değiştirildi. Topuz ve oğlu, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Fevzi Topuz'un tutukluluk kararına itiraz edildiği öğrenildi.

İHALE SORUŞTURMASINDA 18 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ekim'de Muğla merkezli 13 ilde operasyon düzenlenmişti. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 18'i tutuklanmıştı.

Fevzi Topuz, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ekim'de geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.