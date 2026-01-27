Başkan Kul: "Terme\'yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız"

Halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Biz 'yapacağız' demiyoruz, 'yaptık yine yaparız' diyoruz. Artık hikayemizin hep birlikte yazacağımız ikinci bölümüne geldik. Terme'yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız" dedi.

Terme'de katılımcı belediyecilik anlayışının örneklerinden biri olan halk buluşmaları, Evci Mahallesi ile devam etti. Terme Kaymakamı Metin Maytalman başkanlığında düzenlenen buluşmaya Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kurumlarının temsilcileri ve Evci Mahalle Muhtarı Selahattin Gemrik katıldı. Hemşehrilerinin sorunlarını, taleplerini ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Kul, çözüm odaklı belediyecilik mesajı verdi.

"Tek gerçek gücümüz birliğimizdir"

Vatandaşlarla bir araya gelmenin hizmet üretme sürecindeki önemine dikkat çeken Başkan Kul, "Hemşehrilerimizin gözlerinin içine bakarak, onların sesine kulak verdik. Çünkü biliyoruz ki, Terme'yi her gün bir adım daha ileriye taşıma hedefimize ulaşmak için tek gerçek gücümüz, siz değerli hemşehrilerimizle olan birliğimizdir. Bizler, sosyal hayattan eğitime, kültürden spora kadar her alanda daha modern ve konforlu bir yaşam alanı inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hikayemizin ikinci bölümüne geldik"

Terme'nin kalkınma sürecinde yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını ifade eden Başkan Şenol Kul, "Geldiğimiz yol az değil ama gideceğimiz daha çok yol var. Yaptığımız işlerle elbette gurur duyuyoruz ama yapacaklarımızın yanında bu işleri bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Önümüz açık elhamdülillah. Artık hikayemizin hep birlikte yazacağımız ikinci bölümüne geldik. Yine akıl akıla verip, şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Terme'yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız"

İlçenin hedeflerini net bir şekilde ortaya koyan Kul, "Bizim hedefimiz net. Diyoruz ki; Terme sanayide marka olacak, Terme turizmin merkez şehri olacak. Bu hedeflere ulaşırken her bir hemşehrimizin fikri bizim için kıymetlidir. Gönül gönüle, omuz omuza verdik ve bugüne kadar hep birlikte başardık. Bundan sonra da Terme'mizin geleceğini birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN