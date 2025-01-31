Belediye Başkanı Sezer'den Hastalara Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Yerel

Belediye Başkanı Sezer'den Hastalara Geçmiş Olsun Ziyareti

Belediye Başkanı Sezer\'den Hastalara Geçmiş Olsun Ziyareti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

31.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:41
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hastanede tedavi gören hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. İlçeye hizmet için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Sezer, hemşehrilerini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi gören hemşehrilerini ziyaret eden Başkan Sezer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta ve hasta yakınları, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yapmış olduğu ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Belediye Başkanı Sezer'den Hastalara Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

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